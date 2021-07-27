Екатеринбург, 27 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Свердловской области уменьшилось количество квартирных краж, сообщил врио замглавы управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мурзин на пресс-конференции.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

В регионе зафиксировали 340 таких преступлений за первую половину 2021 года, что меньше на 16% цифр за первые шесть месяцев 2020 года. Раскрываемость, напротив, увеличилась до 70%.

Чаще всего домушники орудуют в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральске и Сысерти, отметил Мурзин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали цыганок, обвиняемых в кражах в квартирах пенсионеров. Женщины приходили к пожилым жителям под видом соцработников.