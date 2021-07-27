Стокгольм, 27 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. 26 июля Андреас Талберг Педешен завершил свой 177-километровый марафон по побережью Швеции, который он пробежал с детской коляской, набитой предметами первой необходимости. На то, чтобы преодолеть расстояние от юго-восточного Блекинге до границы Норвегии, ему потребовалось 18 дней. Об этом сообщил телеканал SVT Nyheter.

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«Это была довольно спонтанная идея, которая пришла мне в голову чуть более трех недель назад. Довольно безумно. Чем больше я думал над ней, тем очевиднее это становилось», — поделился своими первыми впечатлениями Педешен после забега.

Сам Педешен родом из Дании, но с десяти лет он проживает в Швеции. Последние четыре года он жил в Карлскруне. Помимо службы в вооруженных силах Швеции, большую часть времени он уделяет бегу на большие дистанции.

«У самого у меня детей нет, но хорошо, что я когда-то раскошелился на коляску, которая еще в рабочем состоянии», — пошутил мужчина.