В Красноярском крае умерли ещё 20 ковид-пациентов
Красноярск, 27 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Ещё 20 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 4352 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 89 054 носителя коронавируса, выздоровели 74 676 человек.