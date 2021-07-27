Красноярск, 27 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Ещё 20 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 4352 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 89 054 носителя коронавируса, выздоровели 74 676 человек.