Тамбов, 27 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 27 июля.

51.mchs.gov.ru Госпитализация пациента с COVID-19

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Всего в регионе скончались 683 человека.

После выздоровления были выписаны 35 тыс. 203 пациента, в том числе 44 человека — за последние сутки.