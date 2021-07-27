Бийск, Алтайский край, 27 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Алтайские медики, ухаживающие за больными в Бийском ковидном госпитале, расположенном на базе второго роддома, весьма оригинально позаботились о безопасности граждан. Как сообщает 27 июля телеграм-канал «Барнаул22» со ссылкой на пациентов, в их палатах закрыли все окна и выкрутили ручки: страдающие от недостатка кислорода в прямом смысле слова задыхаются. Температура воздуха при этом в Алтае доходит до +30 °C.

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"Там не прокажëнные лежат! Ковид с любым может случиться. Там лежат люди с проблемами в лёгких. Каждый глоток воздуха — это спасение жизни! Люди задыхаются!» — комментирует автор фотографии, по которой можно наглядно представить все ужасы нахождения в душной палате.

Тем временем алтайский минздрав, судя по комментарию, ничего плохого в данной ситуации не видит:

«Окна оставлены на проветривание, ручки сняты для безопасности пациентов. Так как при заболевании COVID-19 пациенты страдают от недостатка воздуха, у них развивается гипоксия, которая влияет на психоэмоциональное состояние (а также поступают пациенты уже с наличием психических заболеваний). Были случаи неосознанных попыток выхода из окна, поэтому медики были вынуждены снять ручки с окон, чтобы предотвратить несчастные случаи».

Как сообщало ИА REGNUM, ко всему прочему, в Алтайском крае начались проблемы с обеспечением больных с COVID-19 кислородом. По данным регионального минздрава, до начала пандемии учреждения здравоохранения Алтайского края потребляли порядка 10 тонн кислорода в сутки. В настоящее время в связи с необходимостью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией потребление медицинского кислорода в крае составляет порядка 50 тонн в сутки. В крае налажено производство 5−7 тонн кислорода.

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