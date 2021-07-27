Стокгольм, , 14:22 — REGNUM 25 июля в России прошел День ВМФ, в ходе которого помимо демонстрации парада кораблей, самолетов и подводных лодок, президент России Владимир Путин выступил с жесткой риторикой перед собравшимися военными. В своем ролике от 27 июля зарубежный корреспондент телеканала SVT Карл Фрид Клеберг попытался понять: как на самом деле интерпретировать слова Путина?

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — заявил Путин в Кронштадте.

Почему Путин использует такую риторику?

«День ФМР — важный день для России. Речь идет о 325-летнем юбилее, и это своего рода способ показать патриотичный жест своему собственному населению. В то же время это и способ, и возможность для России послать сигналы в области политики безопасности внешнему миру», — считает Клеберг.

Было ли это угрозой?

«Путин сам сказал, что у России есть возможность выявлять разного рода военные угрозы и врагов и, если потребуется, дать настолько мощный отпор, которому противник будет не в силах противостоять. С точки зрения русских, надо всячески подчеркивать, что это вовсе не является угрозой, а скорее декларация того, что у них есть ресурсы защищать себя, если потребуется» — объяснил журналист.