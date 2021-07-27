Соль-Илецк, Оренбургская область, 27 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Срок действия исключительного права на товарный знак «Соль-Илецк — арбузная столица России» продлён на десять лет — до 21 июля 2031 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службы правительства Оренбургской области.

Арбузы

Право называться арбузной столицей Соль-Илецк получил в 2013 году. Муниципальное образование является лидером по выращиванию арбузов и дынь в стране. До 2005 года под арбузы и дыни засевалось до 860 гектаров. С 2016 года площади заметно увеличились.

В 2020 году бахчеводу Соль-Илецка Петру Есипчугову удалось вырастить самый большой арбуз в России. Вес ягоды составил более 57 кг.

По данным минсельхоза региона, в 2021 году посевная площадь бахчевых культур составляет 33,8 тысячи га, из них на капельном поливе находится 1,8 тыс. га. Подсчитано, что каждый третий российский арбуз — соль-илецкий.