Тамбов, 27 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области 27 июля подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 37 тыс. 305 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 35 тыс. 203 пациента, в том числе 44 человека — за последние сутки.