Москва, 27 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. России нужен не прибрежный, а океанский флот. Об этом 27 июля заявил действительный член Академии военных наук, контр-адмирал, доктор военных наук, профессор Владимир Дудко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте

«Флот возрождается, флот становится сильным. Перед флотом открыты большие перспективы», — сказал Дудко.

Контр-адмирал также отметил, что любое государство, которое обладает сильным флотом, имеет свою «мощную морскую руку», которая может осуществить свою функцию — предупреждение войны на территории страны.

«Не прибрежный, а только мощный океанских флот способен противостоять всем настоящим угрозам и способен предотвратить любые попытки ведения войны на территории России», — заявил Дудко.