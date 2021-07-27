Стокгольм, 27 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Всего в Швеции порядка 25 000 тысяч человек пострадали от длительного постковидного синдрома вследствие перенесенного ими COVID-19. В свою очередь вечером 26 июля врач-инфекционист Джудит Брушфельт посетила студию местного телеканала SVT и попыталась объяснить, почему постковидный синдром в большинстве случаев поражает женщин.

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«Почему это, прежде всего, женщины младших возрастов, образованные и состоятельные, которые заболевают постковидным синдромом?» — задала вопрос ведущая.

«Есть много гипотез, одна из них заключается в аутоиммунной защите. COVID-19 приводит в действие механизм по выработки различного рода антител, часть из которых в свою очередь способны атаковать сам организм. И эта склонность к повышенной аутоиммунной защите наиболее часто распространена среди женщин. В этом и заключается причина», — объяснила Брушфельт.