Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. По годовому количеству убийств Петербург в настоящее время вернулся на уровень Ленинграда 1980-х годов, сообщила 27 июля первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Марина Парастаева.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу

«Если еще в 2011 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 312 убийств, то в 2016 году уже 212, а в 2020-м — 149, что сопоставимо с ситуацией «благополучных» 80-х годов», — сказала она агентству ТАСС.

Количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, с 2011 года сократилось со 141 случая до 63 случаев в 2020 году.

В то же время в 2020 году в Петербурге зарегистрировано почти 23 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 37% больше, чем в 2019 году, но большую часть этого прироста дали преступления в сфере информационных технологий.

«Всё большая часть преступлений совершается с применением указанных технологий. Причем преступниками используются самые передовые технические наработки, и меры по обеспечению безопасности зачастую не поспевают за ними», — отметила Парастаева.

Как сообщало ИА REGNUM, количество убийств и покушений на убийство в Петербурге снизилось в 2021 году на 18,3%, за январь-май произошло 58 таких преступлений. На 17,3% за тот же период уменьшилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.