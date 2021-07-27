Казань, 27 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали 49 носителей коронавируса. Накануне заболел 51 человек. С начала пандемии по состоянию на 27 июля подтверждено 23 724 случая инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 21 080 ковид-пациентов, скончались за всё время 599 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 56 человек, количество летальных исходов увеличилось на четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2020 году проложили 15 тыс. погонных метров трубок для подачи кислорода больным с коронавирусом. Кроме этого, установили 2221 клапан, 1540 увлажнителей, в восьми учреждениях смонтировали дополнительно 14 газификаторов для хранения медицинского кислорода.

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