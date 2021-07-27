Стокгольм, 27 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. На днях резидент Туниса Каис Саид объявил о закрытии парламента, отправив премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши в отставку. 27 июля в студии SVT в Стокгольме посол Швеции в Тунисе Анна Блок Масойер прокомментировала последние внутриполитические события, выразив надежду на позитивные изменения в Тунисе.

Флаг Туниса

«Президент заявляет, что хочет разобраться с коррупцией … Многие радуются, другие потрясены, все зависит от того, как вы на это смотрите. Всем известно, что есть много коррумпированных парламентариев, и президент говорит, что теперь он хочет разобраться в этом и привлечь их к ответственности. Никого в стране не устраивает коррупция», — отметила дипломат.

За последние 24 часа президент Каис Саид, среди прочего, встретился с представителями профсоюзов, ассоциаций работодателей и другими важными организациями и учреждениями.

«Он хочет заверить всех, что намерен действовать в рамках конституции и что речь идет о 30-дневном моратории на деятельность парламента», — объяснила Масойер.