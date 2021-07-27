Биробиджан, 27 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Специалисты состыковали российскую и китайскую части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур, сообщили 27 июля в правительстве Еврейской автономной области.

Eao.ru Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем

«Железнодорожные пути российской и китайской частей моста были соединены», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что в первой декаде августа планируется провести испытания мостового перехода, а в конце августа по мосту пройдет первый железнодорожный состав.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о строительстве моста через Амур из ЕАО в Китай было подписано в 2013 году. Его стоимость тогда оценивалась в 9 млрд рублей, однако позднее к строительству были привлечены дополнительные средства. Мост предназначен для экспорта в Китай железной руды, угля, лесной продукции и других товаров.

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