В Чувашии опровергли данные Поповой об охвате тестирования на коронавирус
Чебоксары, 27 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Минздрав Чувашии опроверг сообщение главы Роспотребнадзора о недостаточном темпе тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова 23 июля доложила премьер-министру Михаилу Мишустину, что в пяти регионах страны тестирование на новую коронавирусную инфекцию ниже установленной нормы — Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях, Башкирии и Чувашии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»
«Но у нас остаются еще пять регионов,… у которых тестирование менее заданной планки — 200 на 100 тысяч населения», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
26 июля минздрав Чувашии опубликовал на своём сайте сообщение под заголовком «Темпы тестирования на новую коронавирусную инфекцию в Чувашии выше базовых показателей».
Отмечается также, что заболеваемость COVID-19 в республике
Как ранее сообщало ИА REGNUM, минздрав Чувашии опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Чебоксарах и Новочебоксарске с 26 июля по 1 августа.
Читайте также: Появился график работы мобильных пунктов вакцинации в Чувашии до 1 августа