Чебоксары, 27 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Минздрав Чувашии опроверг сообщение главы Роспотребнадзора о недостаточном темпе тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова 23 июля доложила премьер-министру Михаилу Мишустину, что в пяти регионах страны тестирование на новую коронавирусную инфекцию ниже установленной нормы — Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях, Башкирии и Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус.

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«Но у нас остаются еще пять регионов,… у которых тестирование менее заданной планки — 200 на 100 тысяч населения», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

26 июля минздрав Чувашии опубликовал на своём сайте сообщение под заголовком «Темпы тестирования на новую коронавирусную инфекцию в Чувашии выше базовых показателей».

"Сегодня в ряде СМИ прошла информация, что Чувашия вошла в число 5 регионов России, в которых охват тестирования на коронавирус оказался ниже нормативного (менее 200 тестов на 100 тысяч человек). По данным на 26 июля этот показатель в Чувашии значительно выше базового и составляет 270,9 на 100 тыс. населения.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в регионе показатели тестирования не опускались ниже нормы с апреля этого года, а в июне даже превышали отметку 300 на 100 тыс. человек», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается также, что заболеваемость COVID-19 в республике на 26.07.2021 составляет 2343,4 на 100 тыс. населения, а по России эта цифра — 4102,5 на 100 тыс. населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минздрав Чувашии опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Чебоксарах и Новочебоксарске с 26 июля по 1 августа.

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