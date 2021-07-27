Калуга, 27 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 135 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 июля. Днём ранее, 26 июля, в регионе было зарегистрировано 132 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 тыс. 590 человек, 38 тыс. 58 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 456 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.