Стокгольм, 27 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Каждое утро сотрудники одного из самых популярных национальных парков Швеции, расположенном в Стенсхувуде, патрулируют территорию и прогоняют посетителей, установивших палатки на ночь в неположенном месте. В свое оправдание некоторые граждане начинают отнекиваться. Об этом 27 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Палатки

Поводом к конфликтам или неприятным ситуация служит неправильное понимание граждан права беспрепятственного прохода и пользования рекреационными ресурсами Швеции, которое распространяется не только на граждан, но и иностранцев. Посетители национальных парков, действительно, могут устанавливать палатки, однако делать это они могут, только если не наносят урон окружающей среде.

В частности, администрация национального парка Стенсхувуда подчеркивает, что посетители разбивают палатки прямо на траве, после чего она приходит в испорченное состояние. Чтобы избежать таких ситуаций по всему парку, для желающих заняться кемпингом, администрация предусмотрела специальные места, но не все граждане следуют правилам.