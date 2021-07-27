Красноярск, 27 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. По состоянию на 27 июля в Красноярском крае подтверждено 89 054 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 485 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Красноярском крае выздоровели 240 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 74 676.

По состоянию на 27 июля в регионе от коронавируса привились 563 815 человек, в том числе обе дозы вакцины получили 416 189 красноярцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в крае выявили 483 носителя коронавируса, выздоровели 250 человек.