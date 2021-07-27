Стокгольм, 27 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. 27 июля генеральная прокуратура Швеции выступила с ходатайством об аресте 25-летнего мужчины, причастного к перестрелке во Флемингсберге (муниципалитете Худдинге), в ходе которой были ранены двое детей. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Арест

Напомним, что 17 июля из Флемингсберга стали приходить тревожные новости — в результате криминальных разборок члены ОПГ случайно подстрелили двух детей, игравших в непосредственной близости от них. Инцидент является далеко не первым громким случаем в Швеции, когда жертвами банд становятся несовершеннолетние дети.

Сообщается, что 25-летний мужчина был задержан 24 июля. Суд по удовлетворению ходатайства генеральной прокураты Швеции об аресте мужчины состоится 3 августа. Ранее задержанный уже был судим за преступления, связанные с наркотиками и незаконным применением огнестрельного оружия.