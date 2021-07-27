Пекин, , 12:09 — REGNUM Оспаривание Токио принадлежности четырёх российских островов Курильской гряды является вопросом двусторонних отношений Японии и России. Об этом 27 июля на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, комментируя протест японской стороны в связи с рабочей поездкой председателя правительства РФ Михаила Мишустина на Итуруп.

Флаги России и Японии S Solomonov

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«Мы видели эти сообщения. Это двусторонний вопрос России и Японии, должен быть урегулирован непосредственно между двумя сторонами», — подчеркнул японский дипломат.

Он также отметил, что «вместе с тем, китайская сторона последовательно выступает за уважение и выполнение итогов мировой войны против фашизма».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с рабочей поездкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина и заявил протест. В свою очередь российский дипломат подчеркнул, что Россия эти претензии не принимает.

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Напомним, Япония уже неоднократно выражала протест в связи с деятельностью России в южной части Курил, так как Токио пытается оспорить принадлежность российских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, называя их своими «северными территориями».