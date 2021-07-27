Москва, 27 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Конечно, Польша и Украина будут продолжать пытаться противодействовать развитию «Северного потока — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Андрей Перцев Газопровод «Северный поток-2»

«Слишком многое эти страны поставили на кон в своей энергетической политике в зависимость от этого проекта.

Но стоит обратить внимание, как поменялась риторика, они уже говорят не об отмене строительства «Северного потока — 2», а о замедлении.

Таким образом, Польша и Украина признают бесперспективность своих усилий по остановке строительства газопровода», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши предпринимали попытки замедлить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

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