Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) задержаны двое пассажиров, прибывших рейсом из Узбекистана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

Procspb.ru Нет экстремизму

Граждане были одеты в футболки с нанесёнными на одежду надписями, публично демонстрирующими запрещённые в России экстремистские организации. В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами РФ». Теперь с иностранцами работают полицейские.

Гражданам Узбекистана грозит административный арест до 15 суток с конфискацией одежды.