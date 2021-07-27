Саратов, 27 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали 14 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 27 июля 1680 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шестеро мужчин и восемь женщин в возрасте от 20 до 76 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 27 июля зарегистрировали 72 054 случая заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 67 319 человек, за сутки — 187 пациентов.

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