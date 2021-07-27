Рим, 27 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В результате обрушившегося на севере Италии шторма с крупным градом было перекрыто движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, а также повреждены сотни машин и домов. Об этом 27 июля сообщает телеканал AFLAK NEWS HD.

(сс) maraisea Град

Отмечается, что средний диаметр выпавших градин составлял 10 см, из-за чего ряд строений получил ущерб, и возник хаос на дорогах.

Кроме того, указывается, что в результате выпадения града у многих автомобилей были разбиты стекла и повреждены кузова, а также на некоторых дорогах произошли цепные ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что несмотря на то, что пик жары в России пройдет с 31 июля по 1 августа, возможность очень жарких дней в августе исключать нельзя.