Сыктывкар, 27 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Коми поступило 2968 доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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«Вакцинироваться рекомендуется по истечении шести месяцев после перенесенного заболевания COVID-19. Препарат содержит облегчённый состав вакцины по сравнению с двухкомпонентным. Такая формула позволяет быстрее сформировать защитный иммунитет. При этом срок действия полученных антител, по данным производителей, также сокращен», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в Коми вакцинацию от COVID-19 завершили почти 135 тысяч человек. Для форми рования коллективного иммунитета необходимо привить более 360 тысяч человек.