Во Владимирской области скончались ещё восемь пациентов с COVID-19
Владимир, 27 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 27 июля зарегистрировано 1428 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Medicin.cap.ru
Койки для больных COVID-19
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За последние сутки были подтверждены восемь смертей пациентов с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 39 тыс. 446 человек.