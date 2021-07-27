Чебоксары, 27 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки выявили 72 носителя коронавируса, также зарегистрированы летальные исходы среди ковид-пациентов, следует из данных оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 27 июля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтвержден 28 991 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 72.

Выздоровели 26 372 человека, в том числе за сутки — 20. Доля выздоровевших в целом составляет 90,97%.

Умерли с начала пандемии 1694 пациента с коронавирусом. Из них 26 июля скончались семеро жителей Чувашии.

ИА REGNUM напоминает, минздрав Чувашии опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Чебоксарах и Новочебоксарске с 26 июля по 1 августа. Время работы пунктов вакцинации в рабочий день в Чебоксарах — с 14:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 12:30. В Новочебоксарске мобильные пункты вакцинации работают только в рабочий день с 10:00 до 19:00.

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