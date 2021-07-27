Владимир, 27 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области 27 июля подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 42 тыс. 388 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 39 тыс. 446 пациентов, в том числе 183 человека — за последние сутки.