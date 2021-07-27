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«Российско-турецкие отношения»
Талибы* заявили о сбитом вертолёте армии Афганистана
*Талибы — запрещённая в России организация
Кабул,
27 июля 2021, 11:58 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сбили вертолёт ВВС Афганистана. Об этом 27 июля сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя движения.
Афганистан
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Вблизи центра района Над-е Али в провинции Гильменд членами движения был сбит военный вертолет. Также были захвачены центр района Над-е Али и начальник полиции», — сказал он.
Как пишут СМИ, вертолёт получил повреждения и совершил аварийную посадку. При этом экипаж эвакуировали, а боевую машину уничтожили.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане в результате столкновений с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа погибли четверо сотрудников сил безопасности республики. Ещё двое сотрудников сил безопасности Афганистана были ранены. В результате столкновений ликвидированы 25 боевиков.
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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.