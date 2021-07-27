* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сбили вертолёт ВВС Афганистана. Об этом 27 июля сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Вблизи центра района Над-е Али в провинции Гильменд членами движения был сбит военный вертолет. Также были захвачены центр района Над-е Али и начальник полиции», — сказал он.

Как пишут СМИ, вертолёт получил повреждения и совершил аварийную посадку. При этом экипаж эвакуировали, а боевую машину уничтожили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане в результате столкновений с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа погибли четверо сотрудников сил безопасности республики. Ещё двое сотрудников сил безопасности Афганистана были ранены. В результате столкновений ликвидированы 25 боевиков.