Москва, 27 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. На Украине еще остаются люди, которые не боятся поздравить российских товарищей с Днем Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом 27 июля заявил председатель общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru День Военно-морского флота

Офицер отметил, что получал поздравления с днем ВМФ из многих бывших республик СССР, в том числе и с Украины.

«День Военно-морского флота России — это большой общенациональный праздник и не только в России. Я лично получил много поздравлений с Белоруссии. Есть еще смелые парни, которые могут с Украины дозвониться и поздравить. С Казахстана, с Киргизии звонили», — сказал Ненашев.