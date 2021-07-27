Москва, 27 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Властям РФ стоит задуматься о создании механизмов устойчивого снижения цен на топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в Минэнерго РФ задумались о запрете экспорта бензина ради стабилизации цен на горючее.

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«Удивительное рядом. Объем выпуска бензина в России за первое полугодие увеличился на 7,6%, причем основной рост пришелся на июнь (3,8%). И именно в июне наблюдался скачок оптовых цен на бензин на 3,4% по отношению к маю 2021 года, хотя розничные цены выросли только на 0,6%. Но «лиха беда начало», наверное, подумало Минэнерго и решило начать «кошмарить» бизнес в общественных интересах», — сказал Ордов.

По его словам, рост объемов и одновременный рост цен обычно может быть связан либо с монополистическим сговором на внутреннем рынке, либо с ростом цен на внешних рынках.

«Цена бензина в долларах или евро в России действительно ниже, чем в Европе, но и объемы экспорта бензина составляют не более 15% внутреннего производства, — призвал не забывать экономист. — По данным Росстата, в розничной цене бензина до 69% приходится на НДС, акцизы, НДПИ и НДД. Возможно, также стоит обратить внимание на вступивший в силу с первого июля 2021 года закон об отмене репатриации валютной выручки для ряда отраслей. В этих условиях валюта стала более ценной, чем внутренняя торговля. Если этот стимул к экспорту действительно действует, то никакими временными ограничениями его не победить, а стабилизация цен станет временным миражом».

Ордов подчеркнул, что в период подготовки к уборочной кампании давление на цены топлива всегда возрастает, но динамика цен в России в подавляющем случае имеет только один вектор.

«Поэтому стоит задуматься о создании механизмов устойчивого снижения цен, в том числе на топливо», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что биржевые цены на бензин в последние дни стали снижаться.