Исламабад, , 12:01 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, выступая на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши в Исламабаде, заявил, что королевство стремится расширить масштабы своих отношений с Пакистаном через Пакистано-Саудовский Высший координационный совет (SP-SCC), сообщает агентство The Dawn 27 июля.

Принц Фейсал прибыл в Исламабад утром 27 июля с однодневным визитом.

Пакистано-Саудовский совет, сопредседателями которого являются наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Имран Хан, был создан в мае 2021 года. Договор был подписан во время трехдневного визита Имрана Кхана в Саудовскую Аравию.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии выразил надежду, что совет станет «важной вехой в выведении отношений между [Саудовской Аравией и Пакистаном] на новый уровень, институционализации их и изучении возможностей, которые они могут предоставить».

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