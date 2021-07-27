Москва, 27 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Большинство жителей России (59%) никогда не слышали о бодипозитиве. Знают об этом общественном движении 33%. 8% сказали, что слово им знакомо, но не смогли уточнить его значение, приводит данные ВЦИОМ.

Скриншот страницы «ВКонтакте» «Body Positive ❤ Бодипозитив» Сообщество «Body Positive ❤ Бодипозитив» во «ВКонтакте»

Считают, что бодипозитив способствует соблюдению здорового образа жизни, 49%. Полагают, что он позволяет игнорировать здоровый образ жизни 25% опрошенных.

По мнению 12%, данное движение выступает за принятие собственного тела со всеми его недостатками. 5% заявили, что бодипозитив выступает за здоровое тело, 3% ответили, что оно против дискриминации по внешности.

Телефонный опрос проведён 9 июля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, российская исполнительница Слава раскритиковала людей, пропагандирующих бодипозитив (движение, выступающее за право комфортно ощущать себя при любом внешнем виде).

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