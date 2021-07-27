Брейтово, Ярославская область, 27 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Брейтовском районе Ярославской области мужчина похитил у московского пенсионера зимовник для пчёл. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Кража произошла в начале июля 2021 года. Подозреваемый на грузовике с манипулятором разобрал бревенчатый сруб размером 6 на 8 метров и вывез брёвна с дачного участка, принадлежащего 67-летнему жителю Москвы.

Предварительно ущерб оценили в 770 тысяч рублей. Следствие продолжается.