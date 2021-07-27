Оренбург, 27 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Из аэропорта Оренбурга возобновились полеты по чартерным программам в Турцию, сообщает пресс-служба АО «Аэропорт Оренбург».

confused_me Самолет

После долгого перерыва первый прямой рейс в Анталью состоялся 26 июля. Борт авиакомпании Nord Wind доставил к побережью Средиземного моря 220 пассажиров.

Полетная программа рассчитана до октября 2021 года. Кроме Nord Wind в авиаперевозкам приступит и компания Azur Air. Она начнет выполнять рейсы в Турцию из Оренбурга с августа.