Уфа, 27 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. 260 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 47 221 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 43 462 человека, в том числе 327 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в Башкирии прививки от COVID-19 получили 883 418 человек, а завершили вакцинацию 595 749 человек. В республике за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19. А всего в регионе была констатирована смерть 740 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вакцинированным учителям пообещали премии.