Вашингтон, 27 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Сериал «Тед Лассо» бьёт рекорды по просмотрам на стриминговом сервисе Apple TV Plus. Об этом сообщило издание Deadline.

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По данным издания, второй сезон «Теда Лассо» стал самой крупной премьерой выходных за всю историю сервиса. Количество просмотров возросло на 200% в более чем 100 странах по сравнению с прошлым сезоном. Также благодаря выходу шоу Apple TV Plus увеличил количество подписчиков на 50% за неделю.

ИА REGNUM напоминает, что второй сезон «Теда Лассо» начал выходить 23 июля 2021 года на сервисе Apple TV Plus. Сезон будет состоять из десяти эпизодов.