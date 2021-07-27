Турин, Италия, 27 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» отказался от продления контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом 27 июля сообщает Sky Sports.

(сс) Mahdi Zare. Fars News Agency Криштиану Роналду в составе сборной Португалии по футболу

По информации издания, это связано со слишком высокой зарплатой футболиста.

Отмечается, что действующее соглашение клуба и игрока рассчитано до лета 2022 года, и стороны намерены продолжать совместную работу до окончания этого срока.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Роналду на форварда ПСЖ Мауро Икарди.

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