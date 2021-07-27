Киев, 27 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Украина и Турция подписали соглашение о строительстве двух кораблей для военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщил 27 июля «Украинский милитарный портал».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Украина подписала с Турцией рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для потребностей ВМС ВС Украины», — сказано в сообщении.

В издании рассказали, что в Турции уже нарезали сталь и приступили к формированию секций одного из кораблей.

В сентябре 2021 года планируются торжества по случаю закладки первого корвета для Украины, в которых могут принять участия лидеры обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал призвал Россию смириться с тем, что Турция поставляет оружие Украине.