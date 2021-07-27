Оренбург, 27 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала года зарегистрировано 53 происшествия на водных объектах. Среди 47 утонувших семеро детей. Такую статистику сообщает ГУ МЧС по региону.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

По словам спасателей, ужасающие цифры могли бы быть гораздо меньше, если бы люди уделяли больше внимания своей личной безопасности. Госинспектора по маломерным судам проводят патрулирование водоемов и профилактические беседы с отдыхающими. Отмечено много случаев, когда дети находятся на речке или озере без сопровождения взрослых.

Спасатели подчеркивают, что детям необходимо объяснять важность соблюдения правил безопасности на воде и не отпускать одних купаться на речку.

«Дети, как это показывает статистика, тонут бесшумно. Часто тонущий человек не ведет себя так, как нам показывают в кино — не кричит «тону», «помогите», не размахивает руками, на это порой у него просто уже не остаётся энергии. Он просто тихо уходит под воду, судорожно пытаясь удержаться на поверхности. Не стоит оставлять ребёнка одного, даже если он купается в надувном бассейне», — сказал начальник Центра ГИМС Александр Леонтьев.