Нурлатский район, Татарстан, 27 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Нурлатском районе Татарии в селе Чувашская Минча вечером 26 июля в колодце на территории одного из домохозяйств обнаружили тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде удушения и следов порезов. В этот же день в городе Нурлате на железнодорожных путях было найдено тело 57-летнего супруга погибшей. Республиканские следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Убийство +

Предварительно, утром между супругами на почве ревности произошел конфликт. После этого мужчина расправился с женой и сбросил тело в колодец. Затем он уехал в город Нурлат, где был найден погибшим.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM напоминает, в городе Болгаре 5 июля обнаружили тело 82-летней женщины с резаной раной шеи. По подозрению в совершении преступления задержали 54-летнего сына погибшей. По предварительной версии, он страдает психическим заболеванием, которое могло привести к преступлению.

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