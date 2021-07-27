Екатеринбург, 27 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Темпы прививочной кампании от коронавируса в Свердловской области недостаточны, поэтому необходимо вводить обязательную вакцинацию, заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Екатеринбург.рф Александр Харитонов

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«19% привитого населения мало, мы будем продолжать болеть», — сказал врач. Первым компонентов привились 26% жителей.

По мнению Харитонова, необходимо обязать прививаться медиков, учителей и работников сферы услуг.

Отметим, в регионе сообщают о проблемах с записью на вакцинацию через больницы, а вставать в огромную очередь в торговом центре (пусть где-то и электронную) решается не каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»