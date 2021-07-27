Якутск, 27 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В настоящее время площадь лесных пожаров на территории Якутии составляет 1897,3 га, за сутки в регионе ликвидировано 34 пожара. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба МЧС РФ.

skeeze Лесные пожары

«В Якутии за сутки ликвидировали 34 пожара. Площадь активного горения составляет 1897, 3 га», — говорится в сообщении.

Также указывается, что работах по ликвидации лесных пожаров задействовано более 1800 человек и 260 единиц техники.

Кроме того, добавляется, что авиация МЧС совершила 46 сбросов воды, при которых ее было слито 246 тонн, а также перебросила 40 работников лесоохраны. При этом отмечается, что специалистами проводится непрерывный мониторинг с воздуха ситуации с природными пожарами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что в России количество пожаров и их площадь в 2021 году по сравнению с 2020 годом незначительно сократились.