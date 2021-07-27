Южно-Сахалинск, , 11:57 — REGNUM Программу расселения аварийного жилья на Дальнем Востоке нужно продолжать, её нельзя останавливать. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 27 июля в Южно-Сахалинске.

Аварийное жилье Gkhgroup.ru

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал Мишустину, что в 2020 году регион досрочно завершил программу расселения аварийного жилого фонда в объёме 86,4 тыс. кв. м. Программа была рассчитана на 2019−2025 годы, по ней расселяли жильё, признанное аварийным до начала 2017 года.

Теперь в регионе разработана новая программа, в ней фигурирует 641 тыс. кв. м жилья. Её вносят в правительство, чтобы получить одобрение.

«Новая программа готовится, но здесь останавливаться нельзя, пока есть такие проблемы у людей», — заявил Мишустин.

Он отметил также, что региону важна программа «Дальневосточная ипотека», и выразил надежду на её продолжение.

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