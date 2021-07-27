Красноярск, 27 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Метро в Красноярске будет достроено. Об этом заявил красноярский губернатор Александр Усс, ознакомившись 27 июля с состоянием инфраструктуры первой линии подземки.

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Усс осмотрел котлован станции метрополитена «Высотная», горные выработки станции глубокого заложения «Улица Копылова», перегонный и пилотный тоннели.

Сейчас несколько коллективов экспертов рассматривают варианты «оптимизации стоимости проекта с сохранением его качества». В настоящее время стоимость проекта — около 128 млрд рублей. Проект метро планируют сформировать в окончательном варианте до конца 2021 года.

Предполагается гибридный формат метро — с подземной и надземной частью. Предусматривается изменение глубины залегания станций в среднем на 25 метров вместо ранее запланированных 60-ти. Составы будут укороченные (до пяти вагонов), управление поездами — беспилотное. По словам краевых властей, это «позволит снизить стоимость эксплуатации и сделать метро технически более совершенным».

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Ожидаемый пассажиропоток — 66 млн пассажиров в год или 205,5 тыс. пассажиров в сутки от станции «Высотная» до станции «Ленинская». В перспективе пассажиропоток может достичь 260 млн пассажиров в год. Общая длина линии метро — 12,65 км.

«Красноярское метро будет достроено. Это абсолютно правильное решение, за которое красноярцы благодарны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину», — прокомментировал губернатор Усс.

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Сейчас проект подземки находится в Главгосэкспертизе.

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Напомним, строительство метро в Красноярске стартовало в 1995 году и велось с разной степенью интенсивности до 2009 года. В 2018 году были выделены федеральные средства — 1 млрд рублей — на актуализацию проекта. В 2021 году Усс обсудил вопрос строительства красноярской подземки с Владимиром Путиным. Он попросил главу государства о финансовой поддержке для реализации проекта. В ходе прямой линии в текущем году президент отметил, что средства на достройку метро в городах-миллионниках, в том числе в Красноярске, имеются.