В Белгороде строители переделывают бракованное основание футбольного манежа
Белгород, 27 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Перезаливку бракованного бетонного основания начали рабочие на стройплощадке крытого футбольного манежа в Белгороде. Власти рассчитывают сдать объект уже в 2021 году, сообщили ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе правительства региона.
Объект возводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость манежа — порядка 500 млн рублей. Изначально, завершение работ планировалось в 2022 году, однако ускорить темпы поручил 27 июля в ходе инспекции врио губернатора области Вячеслав Гладков.
В перспективе вблизи крытого манежа появятся ещё два новых физкультурно-оздоровительных комплекса.
Как сообщало ИА REGNUM, в отношении экс-главы депстроя региона Евгения Глаголева возбуждено уголовное дело, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.