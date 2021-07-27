Белгород, 27 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Перезаливку бракованного бетонного основания начали рабочие на стройплощадке крытого футбольного манежа в Белгороде. Власти рассчитывают сдать объект уже в 2021 году, сообщили ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области Стройплощадка

Объект возводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость манежа — порядка 500 млн рублей. Изначально, завершение работ планировалось в 2022 году, однако ускорить темпы поручил 27 июля в ходе инспекции врио губернатора области Вячеслав Гладков.

«Есть огрехи департамента строительства предыдущего состава, заведено уголовное дело. И нам нужно оперативно исправлять ситуацию. Сейчас на объекте ведётся перезаливка бетонного основания, которое было установлено ранее с браком. Будем предпринимать все усилия, чтобы сдвинуть сроки сдачи на этот год — успеть достроить сам манеж, открытые площадки и выполнить работы по благоустройству к декабрю 2021 года. Поручил определить учреждение, которому поставим его на баланс. Считаю, что руководитель должен быть на объекте ещё во время строительных работ, чтобы контролировать процесс и участвовать в приёмке объекта. Также поручил управлению физической культуры и спорта проводить большое количество мероприятий с первого дня запуска манежа», — сказал руководитель области.

В перспективе вблизи крытого манежа появятся ещё два новых физкультурно-оздоровительных комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении экс-главы депстроя региона Евгения Глаголева возбуждено уголовное дело, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.