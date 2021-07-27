Токио, 27 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Компания Lexus может выпустить новый субкомпактный кроссовер. Об этом сообщает японское издание Mag-X.

Andrew Worley За рулем Lexus

По данным издания, новая модель будет меньше по своим размерам и бюджетнее, чем кроссовер UX. Новинка будет построена на платформе GA-B, которая в настоящее время лежит в основе Toyota Yaris Cross.

Ожидается, что новая компактная модель Lexus будет предназначена для авторынков Европы, Японии и Австралии.

По предварительной информации, под капотом нового кроссовера японской марки Lexus будет стоять 1,5-литровый трехцилиндровый гибридный двигатель мощностью 100 лошадиных сил. Точно таким же агрегатом оснащается Yaris. Однако новинка может получить и более производительный агрегат.

Конкурировать на рынке новинка будет с такими моделями, как BMW X1 и Audi Q2.

Напомним, в середине июля в Чикаго японская компания Lexus представила кроссовер Lexus NX нового поколения.

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