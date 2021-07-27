Челябинец уклонился от армии и попал под статью
Коркино, Челябинская область, 27 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Житель города Коркино Челябинской области стал фигурантом уголовного дела в связи с уклонением от призыва на военную службу. Об этом сообщает областное управление СКР.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Военный билет
Следователи считают, что этот гражданин с начала 2021 года не являлся в военкомат по вручённым повесткам. Это он делал при отсутствии уважительных причин.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершения этого преступления. Также они решают вопрос о предъявлении гражданину обвинения.