Коркино, Челябинская область, 27 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Житель города Коркино Челябинской области стал фигурантом уголовного дела в связи с уклонением от призыва на военную службу. Об этом сообщает областное управление СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

Следователи считают, что этот гражданин с начала 2021 года не являлся в военкомат по вручённым повесткам. Это он делал при отсутствии уважительных причин.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершения этого преступления. Также они решают вопрос о предъявлении гражданину обвинения.