Чита, 27 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. С 12 по 18 июля в Забайкальский край поступила крупная партия вакцины (26 330 доз) от коронавирусной инфекции. Об этом 27 июля известила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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«С учётом поступившей партии, на остатке в медицинских организациях и на аптечном складе 20 027 комплектов доз, большинство из которых Спутник — V. Также мы дополнительно ввели медицинские бригады и усилили количество медицинских работников, чтобы за сутки был максимальный охват, и мы смогли обработать все вакцины, поступившие в край», — пояснила чиновница.

Ещё одна партия вакцины в количестве 16 800 доз поступит в Забайкалье 25 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на 27 июля первым компонентом вакцины от коронавируса в Забайкалье привиты 248 067 человек (+215 за сутки), вторым — 196 206 (+13 за сутки).

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